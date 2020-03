OMS : la Corée du Sud, élève modèle dans la gestion du Covid-19

Photo : YONHAP News

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que la Corée du Sud était un élève modèle dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, et plus particulièrement dans sa politique de dépistage massif.Lors d’un briefing, hier, par visioconférence, depuis le siège de l’institution à Genève, son patron Tedros Adhanom Ghebreyesus a précisé que, si après avoir enregistré, il y a un mois, une flambée de contaminations communautaires, le pays du Matin clair est parvenu à réduire le nombre de nouveaux cas de façon significative.Toujours selon lui, les autorités sanitaires locales ont adopté une stratégie innovante de tests, augmenté aussi la capacité de ses laboratoires, recherché de manière exhaustive les personnes susceptibles d’avoir été en contact avec un malade et isolé les cas suspects dans des installations désignées. Tout cela a permis d’infléchir la courbe de progression du virus depuis des semaines.L’ancien ministre éthiopien de la Santé a ensuite déclaré que son agence « travaillait en solidarité avec d’autres pays pour appliquer les leçons apprises en Corée du Sud et ailleurs, et les adapter au contexte local ».L’OMS a par ailleurs annoncé qu'un premier test de vaccin contre le Covid-19 avait été lancé, 60 jours seulement après que la Chine ait partagé la séquence génétique du coronavirus.Jusqu’à présent, plus de 200 000 cas ont été signalés à l’organisation et plus de 8 000 personnes sont décédées.