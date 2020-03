Covid-19 : l’ambassade américaine suspend ses services de visa

Photo : YONHAP News

Face à la recrudescence du nombre de cas infectés par le Covid-19 aux Etats-Unis, le département d’État américain a suspendu ses services de visa dans de nombreux pays touchés par la pandémie, dont la Corée du Sud, le Japon, Hong Kong, l’Italie et la France.En effet, l’ambassade américaine à Séoul a annoncé hier que cette directive était valable à partir d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre. Elle a également annulé tous les rendez-vous pour les visas des immigrants et non-immigrants.La mission diplomatique a cependant expliqué que les visas qui ont déjà été délivrés seraient toujours valables et que l’octroi des visas en cas d’urgence, comme pour des raisons médicales, et le programme d’exemption de visa (ESTA) permettant de séjourner pendant 90 jours dans le pays de l'oncle Sam, serait maintenu.L’année dernière, un total de 74 000 sud-Coréens ont obtenu un visa américain. Quant aux objectifs de leur séjour, les études représentaient la plus grande majorité avec 23 000 cas, suivies par les affaires (4 000) et les échanges culturels (3000), dont les stages linguistiques.