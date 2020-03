Covid-19 : Séoul étend ses procédures d’entrée spéciales à tous les voyageurs venus de l’étranger

Photo : YONHAP News

Comme annoncé mardi, c’est aujourd’hui que la Corée du Sud commence à appliquer ses procédures d’entrée spéciales à tous les voyageurs en provenance de tous les pays étrangers, une mesure réservée jusqu’à hier aux passagers aériens venus de Chine, du Japon et de l’Iran, entre autres.Qu'ils soient sud-Coréens ou étrangers, tous sont dorénavant obligés de subir ces procédures durcies à leur arrivée au pays du Matin clair, que ce soit par avion ou par bateau.Ces dispositifs consistent à se faire prendre la température et présenter un formulaire rempli de quarantaine spéciale. Tous les entrants doivent aussi signaler aux autorités sanitaires locales, s’ils présentent des symptômes du SRAS-CoV-2, comme de la fièvre ou de la toux, l’adresse où ils se rendent dans le pays, et un ou des numéros de téléphone joignables. Il faut également télécharger une application mobile d'autodiagnostic pour faire part de leur état de santé pendant les deux semaines suivant leur arrivée.Les autorités sanitaires communiquent, quant à elles, leur liste complète à chaque collectivité locale pour les surveiller de plus près.Egalement soucieux de ménager ces efforts de lutte contre la maladie, le ministère des Affaires étrangères a étendu hier son alerte pour les voyages dans tous les pays et territoires du monde entier. Il s’agit du niveau 1, pour l’heure, le plus bas sur une échelle de quatre. Les ressortissants sud-coréens sont donc conseillés de faire preuve de vigilance continue.