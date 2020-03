Covid-19 : trois escrimeuses testées positives

Photo : YONHAP News

Alerte aux athlètes ! Trois épéistes sud-coréennes ont été testées positives depuis hier. Elles participaient au Grand prix de Budapest depuis le 3 mars et sont rentrées en Corée du Sud dimanche dernier. Parmi les cinq autres de l’équipe nationale féminine d’épée, une a été testée négative et quatre attendent le résultat du dépistage.Les membres des équipes masculines d’épée et de sabre ayant respectivement participé à la même compétition et pris le même bus en Hongrie, attendent eux aussi le résultat de leur dépistage. Le nombre de patients infectés au sein de l’équipe nationale d’escrime risquent donc d’augmenter.En effet, à des fins préventives, la Fédération sud-coréenne d’escrime leur avait recommandé de rester confinés chez eux dès leur retours dans le pays et de se soumettre à un test avant d’entrer dans le village des athlètes des équipes nationales, situé Jincheon, dans la province de Chungcheong du Nord.L’accès au village n'est permis qu’aux sportifs munis de certificat médical attestant que leur santé ne représente aucune anomalie. Au moment de franchir le seuil de la porte du complexe, ils sont soumis à un deuxième contrôle. Et une fois entrés dans le site, les sorties des athlètes ainsi que de leurs entraîneurs sont strictement interdites, sauf pour recevoir des traitements médicaux.