CIA : l'espérance de vie des nord-Coréens est de 71,6 ans

Photo : YONHAP News

L’espérance de vie des habitants en Corée du Nord serait de 71,6 ans. Les femmes vivraient en moyenne 7,9 années de plus que les hommes avec une espérance de vie de 75,6 ans contre 67,7 ans. C’est ce qu’on a appris, aujourd’hui, dans les dernières statistiques publiées par le CIA dans son World Factbook.D’après ce document disponible en ligne, le pays communiste compterait, cette année, un total de 25 643 466 citoyens. Selon les tranches d’âge, les habitants entre 25 ans et 54 ans arrivent en tête représentant près de la moitié de la population, avec 44 % de l’ensemble. Viennent ensuite les moins de 15 ans avec 20,47 %, les 15-24 ans 14,68 %, les 55-64 ans 11,2 % et les plus de 65 ans 9,65 %. Ainsi, la société nord-coréenne en serait au stade de « société vieillissante », car la part des seniors se trouve entre 7 % et 14 %. L’âge médian serait de 34,6 ans, soit le 89e plus élevé autour du globe.Le nombre de nouveaux nés pour 1 000 habitants est de 14,5 et le taux de la natalité est de 1,92 enfant par femme. Le nombre de femmes décédant pendant ou après l’accouchement était de 89 sur 100 000 en 2017. Le taux d’urbanité est de 62,4 % et 3 084 000 personnes résiderait à Pyongyang.Quant à la presse, aucun média indépendant n’existerait dans le régime de Kim Jong-un qui disposerait de quatre chaînes de télévision. L’accès aux contenus audiovisuels serait interdit et leur diffusion serait brouillée au nord du 38e parallèle.