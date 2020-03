Covid-19 : un avion rapatriant des sud-Coréens d’Iran attendu à Incheon

Photo : YONHAP News

Un avion de la compagnie sud-coréenne Asiana Airlines doit débarquer, cet après-midi, à Incheon. A son bord, 80 ressortissants sud-coréens et leurs proches, jusqu'à présent en expatriation en Iran, où l’épidémie du Covid-19 continue toujours de se répandre.L’appareil a quitté Dubaï ce matin, heure locale, et non pas l'Iran, car il ne pouvait pas s’y poser en raison des sanctions américaines contre Téhéran. Ces rapatriés se sont donc rendus dans la ville émiratie à bord d’un appareil iranien.Dès leur arrivée, vers 16h 30, ils seront conduits dans un centre d’accueil situé à Seongnam, dans la banlieue sud de Séoul. Ils devront aussitôt passer un test de dépistage et si les résultats s’avèrent positifs, ils seront pris en charge à l’hôpital. Dans le cas contraire, ils seront placés en confinement pendant deux semaines.Après leur évacuation, il reste encore, semble-t-il, une centaine de sud-Coréens dans ce pays du Moyen-Orient.Par ailleurs, Séoul n’a pas encore officialisé le rapatriement de ses ressortissants bloqués en Italie. En attendant, quelque 500 d’entre eux ont demandé à revenir dans leur pays natal, d’après un recensement mené par les associations de sud-Coréens installés à Rome et à Milan.