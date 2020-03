Covid-19 : 152 nouvelles infections et 407 guérisons supplémentaires

Photo : YONHAP News

Conséquence de la découverte d’un nouveau foyer d’infection dans un établissement accueillant des personnes âgées ou dépendantes (Ephad) situé à Daegu, le nombre de nouveaux patients testés positifs en 24 heures est repassé au-dessus de la barre des 100.C'est la première fois depuis cinq jours, atteignant 152. Mais avec 404 individus guéris en plus, le nombre de malades sous traitement continue de baisser, à 6 527. Le pays a également déploré sept décès supplémentaires.Ainsi, la Corée du Sud compte, jeudi à 0h, un total de 8 565 cas confirmés dont 91 décès et 1 947 guérisons. Le nombre de dépistages dispensés a atteint, quant à lui, 307 024.Selon les régions, Daegu et la province de Gyeongsang du Nord qui l’entoure ont accusé un rebond avec, respectivement, 97 et 12 nouveaux cas. Les autorités sanitaires de la région sont en train de mener des opérations de détection préventive auprès des patients et personnels des établissements à haut risque, dont les Ephad. Depuis hier, près de 100 nouveaux cas ont déjà été découverts.Pour le reste, 12 nouveaux patients ont été enregistrés à Séoul, 18 dans la province de Gyeonggi, six à Ulsan, un dans les provinces de Chungcheong du Nord et de Jeolla du Nord.