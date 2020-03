Législatives 2020 : le calendrier du vote des ressortissants à l’étranger bousculé par le Covid-19

Photo : KBS News

À moins d’un mois des élections législatives, qui seront organisées plus exactement le 15 avril, le calendrier de la campagne de vote est bousculé par le Covid-19.Pour le moment, c’est le cas des votes anticipés des sud-Coréens de l’étranger. Ils doivent se dérouler pendant six jours, du 1er au 6 avril. Cependant, les ressortissants de Wuhan, épicentre de l’épidémie en Chine, ne pourront pas remplir leur devoir civique, la ville restant confinée.La Commission électorale nationale (NEC) a d’ores et déjà décidé de suspendre ses procédures électorales. Selon elle, dans le contexte actuel, il apparaît difficile de transporter dans la capitale du Hubei le matériel nécessaire à la bonne tenue des élections, et impossible pour les expatriés de se rendre aux urnes.La commission étudie aussi la possibilité d’écourter à deux jours le calendrier en Italie, où les déplacements sont strictement limités dans l’ensemble du pays jusqu’au 3 avril. Cela dit, elle devra revoir également ce projet si cette mesure est prolongée dans le pays d’Europe du Sud. La situation est identique en France et en Espagne.La NEC comptait initialement installer un total de 205 bureaux de vote dans 119 pays pour près de 171 000 ressortissants inscrits. Mais elle a dû revenir sur sa décision face à la situation liée à la pandémie. Les détails concernant ses nouvelles mesures seront annoncés le 26 mars.