Covid-19 : Moon Jae-in participera à un sommet virtuel du G20

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in prendra part à un sommet extraordinaire du G20 qui se tiendra la semaine prochaine par visioconférence afin de discuter d’une réponse coordonnée de la communauté internationale à la pandémie du Covid-19. Il avait lui-même proposé cette réunion lors de son entretien téléphonique, le 13 mars, à son homologue français, Emmanuel Macron.L’Arabie saoudite, qui assure actuellement la présidence tournante du groupe des vingts, a annoncé, mardi, son intention d’organiser cette conférence virtuelle pour « présenter un ensemble de politiques pour protéger l’Humanité et l’économie mondiale ».Le royaume a ajouté que les dirigeants des 20 principales puissances économiques mondiales développeraient également, de manière minutieuse, des conditions et des mesures nécessaires pour minimiser les retombées de la maladie, et ce sur la base des efforts déjà déployés par leurs ministres des Finances, leurs gouverneurs des banques centrales ainsi que leurs hauts responsables de la santé, du commerce extérieur et de la diplomatie.