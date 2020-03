Covid-19 : Moon Jae-in annonce un plan d'aide de 50 000 milliards de wons pour les petits commerçants et les PME

Photo : YONHAP News

Le président de la République a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un plan d'aide aux PME et aux petits commerçants de l'ordre de 50 000 milliards de wons, environ 35 milliards d'euros. Moon Jae-in en a fait part au cours de la première réunion du « Comité d’urgence économique ».C’est la première fois depuis 12 ans qu’une telle entité, placée directement sous l’égide du chef de l’État, est constituée. Et il s'agit également d’une première panoplie de mesures destinées à prévenir la faillite des entrepreneurs et commerçants en difficulté et dissiper l’inquiétude financière.D’abord, le montant affecté au soutien d’urgence pour la gestion des petits commerçants, qui a déjà été infecté, a été augmenté à 12 000 milliards de wons, soit 8,54 milliards d’euros. Par ailleurs, 5 500 milliards de wons, presque 4 milliards d’euros, seront versés afin que l'État se porte garant des PME et des petits commerces en difficulté.Trois nouvelles mesures d’urgence ont également été ajoutées : tous les établissements financiers devront reporter l’échéance des remboursements des capitaux empruntés et suspendre celle des intérêts en faveurs des commerces et entreprises en question. Et quant à ceux dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 100 millions de wons, soit 71 100 euros, par an, l’État garantira l’intégralité de leurs emprunts jusqu’à 50 millions de wons, un peu plus de 35 000 euros.Dans la foulée, le locataire de la Maison bleue a ordonné de simplifier les conditions et les procédures de l’octroi de ces prêts pour que ce dispositif d’urgence puisse bénéficier à temps aux entrepreneurs concernés. Enfin, il a laissé entendre que des mesures supplémentaires arriveraient, en affirmant qu’il ne s’agissait que d’une fraction des dispositifs nécessaires afin de surmonter la difficulté économique causée par la pandémie.