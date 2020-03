Photo : YONHAP News

A moins de quatre semaines des prochaines législatives, une coalition à laquelle participe le Minjoo, la formation au pouvoir, a lancé aujourd’hui le « Parti des citoyens » destiné à la proportionnelle. Les autres formations constituant ce nouveau parti sont le Parti de l’environnement, le Parti de la paix et des droits de l’Homme, le Parti des revenus minimum et le Parti du changement de l’ère.Les dix premières places de la liste des candidats, dont l’élection est assurée, seront attribuées à des membres issus de ces forces minoritaires et ceux du parti présidentiel occuperont les dernières candidatures. Les places restantes, suite au refus du Parti de la justice de rejoindre ce mouvement, seront occupées par des associations civiles. Et si les élus de celles-ci choisissent le Minjoo après le scrutin, le nombre de sièges du parti présidentiel à l'Assemblée nationale devrait augmenter.Le Parti de la justice et le Parti des verts ont dénoncé « une coalition d’écran » en qualifiant cette nouvelle formation de « parti satellitaire » du Minjoo.