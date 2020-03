Covid-19 : 2 avions militaires sud-coréens ramènent 80 000 blouses médicales de Birmanie

Photo : YONHAP News

Deux avions de transport de l’armée de l’air sud-coréenne sont arrivés, ce matin, à l’aéroport de Gimpo, avec à leur bord 80 000 blouses médicales destinés aux opérations sanitaires depuis la Birmanie.Les C-130Js ont effectué un aller-retour en 20 heures, en décollant du même aéroport. Ces équipements de protection seront distribués aux établissements médicaux de toutes les régions du pays, et plus particulièrement à Daegu et dans la province qui l'entoure, le Gyeongsang du Nord. C'est la première fois que des appareils militaires sont mobilisés dans le cadre d'un transport de matériel sanitaire depuis l'étranger. Jusqu'à présent, leur réquisition profitait aux rapatriements de ressortissants ou au transport de matériels humanitaires.Le ministère de la Défense a expliqué cette décision par l’urgence de la situation engendrée par le Covid-19. En effet, l'utilisation de ces deux avions est intervenue car les vols reliant la Corée du Sud à la Birmanie sont à l'arrêt depuis le 9 mars. Or, le ministère de la Santé et du Bien-être souhaitait importer, une semaine après cette suspension de la ligne entre les deux pays, des produits sanitaires.