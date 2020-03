Photo : YONHAP News

133,56. Cela correspond au nombre de points que le Kospi a perdu aujourd’hui. En raison de la propagation du nouveau coronavirus et le climat de terreur engendré dans les marchés du monde entier, l’indice de référence de la Bourse de Séoul s’écroule encore une fois avec une chute de 8,39 % pour atteindre 1 457,64 points.Sur le marché des devises, la valeur du won sud-coréen est en chute libre face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions financières, l’euro s’échange contre 1 404,76 wons (+32,25 wons) et le dollar américain contre 1 285,70 wons (+40 wons).