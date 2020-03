Météo : alerte au vent fort

Photo : YONHAP News

Une journée sous le signe du dieu de la mythologie grecque Éole. La Corée du Sud est brassée par des vents exceptionnellement forts. À 15h, du côté du mont Seorak, dans le nord-est du pays, les rafales soufflaient à une vitesse de 117 km/h. Un peu moins fort que les derniers grands typhons comme Lingling (177 km/h), Tapa (140 km/h) et Mitak (122 km/h). Du côté de Séoul, la vitesse du vent a atteint jusqu’à 60 km/h.Une alerte a alors été lancée dans la capitale et dans les provinces de Gyeonggi, de Gangwon ou encore de Chungcheong du Sud. Et notons que c’est une première à Séoul depuis 1999, l’année ou Météo-Corée a commencé a établir des statistiques du genre.Au niveau de la météo, les rafales ont progressivement repoussé les nuages chargés de pluie qui recouvraient ce matin un grand quart nord-ouest. Le sud enregistrait quelques nuages éparses, tandis qu’à l’est, le soleil dominait. Cet après-midi, l’ensoleillement est total, excepté dans le nord-est désormais sous la pluie.Les températures sont un peu plus fraîches qu’hier dans le nord mais reste agréable dans le sud. Il fait 10°C à Séoul, 13°C à Daejeon, 19°C à Daegu et Busan, et enfin 20°C sur l’île de Jeju.Selon l’agence météorologique sud-coréenne, le soleil devrait une nouvelle fois dominer le ciel du pays malgré quelques nuages possibles dans le nord dans l’après-midi. Le mercure sera légèrement bas en matinée avant de remonter nettement au fil de la journée.