Covid-19 : bond du nombre d’arrivants de l’étranger présentant des symptômes

Photo : YONHAP News

Alors que le nombre d’arrivants venant de l’étranger testés positifs au Covid-19 augmente rapidement, celui des passagers présentant des symptômes à l’aéroport grimpe également.Rien que dans la journée de mardi, 360 voyageurs, soit 20 % de ceux qui sont entrés sur le sol sud-coréen, avaient de la toux ou de la fièvre. Or, seules 100 chambres destinées aux patients suspects sont disponibles. Par conséquent, les autorités sanitaires les obligent à se confiner chez eux en attendant les résultats du test de dépistage.Mais l'inquiétude monte, car les passagers contaminés par le nouveau coronavirus mais qui ne présentent aucun symptôme ne peuvent pas être ainsi identifiés. Par ailleurs, le confinement à domicile après être entré dans le pays n’est pas obligatoire, bien que tous les arrivants sont invités à installer une application d'auto-diagnostic à l’aéroport, permettant d’informer sur leur état de santé.Dans ce contexte, depuis lundi dernier, le nombre de cas confirmés à l'entrée sur le territoire sud-coréen et placés en quarantaine est passé à 17.Les autorités sanitaires ont prié les voyageurs, en particulier ceux venants d’Europe et des Etats-Unis, de respecter strictement le principe de confinement chez eux pendant au moins 14 jours.