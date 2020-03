Covid-19 : Kang Kyung-wha propose une dérogation aux industriels concernant les limitations d’entrée

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a tenu, hier, une réunion multilatérale en visioconférence avec ses homologues de cinq pays, à savoir le Canada, l’Australie, le Brésil, l’Italie et la Turquie, ainsi qu’avec Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’Union européenne. Objectif : discuter des mesures à prendre pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus.Lors de cette réunion en ligne, les hauts responsables ont partagé leurs informations sur divers dispositifs que leurs pays ont mis en place sur le plan sanitaire, économique et social pour lutter contre le Covid-19. Et ils ont souligné qu’il serait impératif de renforcer la coopération internationale, notamment concernant le sommet virtuel du G20 préparé par l’Arabie saoudite, qui assure cette année la présidence du groupe des vingt plus grandes puissances économiques.A cette occasion, Kang Kyung-wha a appelé ses interlocuteurs à appliquer des mesures de façon « non-discriminatoire, transparente et ouverte ». Elle a souligné notamment que chaque pays devrait prévenir les nations concernées avant d’imposer des limitations d’entrée sur son sol, de sorte à réduire au maximum les préjudices des voyageurs. A ce propos, la cheffe de la diplomatie sud-coréenne a soulevé la nécessité d’octroyer des dérogations à certains passagers pour des raisons humanitaires ainsi qu’aux hommes ou femmes d’affaires en déplacement.Les participants sont tombés d’accord pour coopérer étroitement afin de régler les problèmes liés à l’annulation des vols aériens et à l’interdiction d’entrée dans le pays.Kang avait déjà engagé, dimanche dernier, une réunion virtuelle similaire avec ses homologues de cinq pays que sont l’Allemagne, le Canada, le Brésil, l’Italie et l’Australie.