Covid-19 : les principales universités sud-coréennes prolongent la période de cours en ligne

Photo : YONHAP News

Alors que le gouvernement a de nouveau repoussé la rentrée scolaire au début du mois d'avril, dans le cadre de la prévention du Covid-19, les principales universités situées à Séoul ont décidé de prolonger la durée des cours en ligne, qui devait, initialement, durer jusqu'à fin mars.Les campus séouliens des universités de Soongsil, Joongang, Dongduk et Sookmyung ne reprendront les cours offline que le 13 avril. Quant aux cours ayant besoin d’expérimentation, ces établissements envisagent de repousser de deux semaines le début des vacances d’été.Quant aux universités de Korea, Konkuk, Sejong et Hanyang, elles envisagent de prolonger la durée des cours en ligne d’une semaine. L’Université nationale de Séoul, la plus prestigieuse de Corée du Sud, examinera la semaine prochaine la possibilité de prolonger ou non cette période de cours virtuels.Enfin, l’université de Sungkyunkwan pourrait même effectuer des cours numériques tout au long du premier semestre.