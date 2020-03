Covid-19 : le nombre des nouvelles infections retombe sous la barre des 100

Photo : YONHAP News

Après avoir enregistré, hier, un rebond suite à la découverte d’un nouveau foyer d’infection à Daegu, le nombre quotidien de nouveaux cas confirmés est retombé sous la barre des 100, plus précisément à 87. Le nombre de guérisons a progressé de 286 et celui de décès de trois.Ainsi, la Corée du Sud dénombre, ce vendredi à 0h, un total de 8 652 patients infectés, dont 2 233 individus guéris et 94 décès.La part des nouveaux malades identifiés chaque jour à Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord, qui l'entoure, recule à 54 % avec, respectivement, 34 et 13 contaminations supplémentaires.Pour le reste, Séoul compte 17 nouvelles infections, la province de Gyeonggi 14, Incheon quatre, et Gwangju ainsi que les provinces de Chungcheong du Sud et de Gyeongsang du Sud dénombrent chacun un patient supplémentaire. Un malade infecté a aussi été déclaré alors qu'il était en quarantaine.