Législatives 2020 : port du masque obligatoire pour tous les électeurs

Photo : YONHAP News

Le Covid-19 s’invite pour imposer sa loi lors des prochaines législatives, qui auront lieu le 15 avril prochain en Corée du Sud. Comme l’épidémie risque de faire chuter le taux de participation aux scrutins, la Commission électorale nationale (NEC) a annoncé des mesures sanitaires dans le but de rassurer les citoyens : tout électeur devra porter un masque pour se rendre aux urnes. Il reste à déterminer si la NEC distribuera ou non des masques à ceux qui se présenteront à visage découvert le jour J.Par ailleurs, la commission a annoncé qu’une distance de sécurité sera instaurée dans la file d’attente, que ce soit à l’entrée ou à l’intérieur du bureau de vote, à savoir un espace de plus d’un mètre entre chaque personne. Le jour du vote, des isoloirs spéciaux seront mis à disposition des électeurs présentant de la fièvre. Et des opérations de désinfection seront aussi menées dans les quelques 17 000 bureaux de vote du pays du Matin clair.Quant aux électeurs porteurs du SRAS-CoV-2, ils pourront exercer leur droit de vote par voie postale depuis leur lieu de quarantaine, que ce soit à l’hôpital ou chez eux, s’ils déposent à l'avance une déclaration préalable pendant une période déterminée. Pour ceux qui voient leur cas confirmé une fois cette échéance passée, ils n’auront qu’à se rendre dans les bureaux de scrutin anticipé installés dans les centre de soins collectifs où ils seront confinés. Pour l’heure, aucune consigne n’est proposée à ceux qui seront placés à l’isolement dans un autre endroit que ces centres.