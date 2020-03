Météo : beau vendredi et dimanche, pluie samedi

La Corée du Sud passe un vendredi ensoleillé. Le ciel bleu est au rendez-vous partout sur le territoire depuis ce matin. Seuls quelques nuages viendront se positionner au-dessus de Séoul dans l'après-midi.Au niveau des températures, c'est toujours correct. Après une matinée entre 0 et 5°C, le mercure remontera au fur et à mesure. Dans l'après-midi, il fera jusqu'à 14°C à Séoul, 16°C à Daejeon et Busan, 17°C sur l'île de Jeju, et enfin 20°C à Daegu.Ce week-end, les prévisions météorologiques annoncent du beau temps jusqu'à demain matin. Le temps devrait ensuite se dégrader dans le nord du pays. Des nuages domineront dans le centre et quelques éclaircies sont à prévoir dans le sud. Dimanche, le soleil fera son retour avec des températures toujours aussi agréables.