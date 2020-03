Pétrole : la Corée du Sud envisage de relancer l’exploitation du « 7e bloc »

Photo : KBS News

La Corée du Sud pourra-t-elle devenir un pays pétrolier ? D’après une information relayée par la KBS, maison-mère de notre station, le gouvernement a décidé de relancer une exploitation de champ pétrolier et gazier en mer, baptisé le « 7e bloc ». Dans la foulée, elle a désigné, le 2 janvier dernier, la société nationale de pétrole (Knoc) comme exploitant du projet.Si l’on en croit des études menées par une organisation internationale en 1968, il est hautement possible que cette zone, située au sud de la péninsule et au sud-ouest du Japon, abrite les plus abondantes ressources pétrolières au monde. Ainsi, dès 1970, le gouvernement sud-coréen s'est retroussé les manches. Mais comme cette concession minière se trouvait également à proximité du territoire nippon, Séoul et Tokyo ont signé un accord sur une exploitation conjointe de la zone en question, valable jusqu’en 2028.Mais comme le Japon a, par la suite, refusé de poursuivre le projet, ce bloc, qui faisait tant rêver les sud-Coréens au début des années 1980, a été laissé intact pendant 34 ans. Par ailleurs, à partir de 2028, l’année d’expiration du pacte en question, il y a de fortes chances que plus de 90 % de cette zone devienne un territoire nippon, en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), adopté en 1982.Dans ce contexte, Séoul a demandé, le mois dernier, l’approbation de Tokyo pour reprendre l’exploitation de ce gisement. Mais le gouvernement japonais n’aurait pas encore donné sa réponse. De son côté, la KBS s’est, elle aussi, enquis de la position de ce dernier auprès du ministère nippon des Affaires étrangères, en vain.L’administration sud-coréenne cherche à profiter des huit années restantes avant la fin de l’accord bilatéral avec le Japon pour se remettre sur ce projet.