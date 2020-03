Covid-19 : Séoul, Pékin et Tokyo organisent une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a tenu, ce matin, une réunion à trois, en visioconférence, avec ses homologues chinois, Wang Yi, et japonais, Toshimitsu Motegi, afin de discuter de leur coopération face au Covid-19. Lors de cet entretien, Kang Kyung-wha a fait savoir que cette crise sanitaire était directement liée à la vie des habitants des trois pays, et qu'une coopération trilatérale était une des clés pour y faire face.La cheffe de la diplomatie sud-coréenne a rappelé les lignes directrices soulignées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En qualifiant le Covid-19 de « pandémique », l’OMS a appelé tous les pays à trouver un équilibre délicat entre différents impératifs, à savoir protéger la santé publique, réduire au maximum le choc économique et social, et dans le même temps respecter les droits de l’Homme. Kang a déclaré que les trois nations devraient en faire autant afin d’endiguer le recul des échanges entre leurs citoyens.Les trois ministres ont échangé leurs opinions sur l’évolution de la crise sanitaire, ses retombées sur l’économie mondiale et la nécessité de coopérer plus étroitement. Ils ont d’ailleurs évoqué la nécessité d’organiser une réunion trilatérale des ministres de la Santé.Par ailleurs, Kang Kyung-wha a souligné à ses deux interlocuteurs qu’il serait nécessaire d’accorder des dérogations aux industriels concernant les limitations d’entrée dans chacun de leurs pays. Elle n'a toutefois pas abordé les modalités concrètes à cette fin.