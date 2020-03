La Bourse de Séoul respire à nouveau

Photo : YONHAP News

L’accord de « swap » bilatéral conclu hier entre la Banque de Corée (BOK) et la Réserve fédérale américaine (Fed) semble avoir fait son effet sur Yeouido, le Wall Street sud-coréen.La Bourse de Séoul termine la semaine sur un rebond de 7,44 %, soit 108,51 points. Le Kospi, son indice de référence, atteint 1 566,15 points et le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, gagne 9,20 %, soit 39,40 points, pour clore la séance à 467,75 points.Du côté des devises, même son de cloche. Le won sud-coréen se revigore face à l’euro et au dollar américain. À la clôture des transactions financières, la monnaie européenne s’échange contre 1 341,98 wons (-62,78 wons) et le billet vert contre 1 246,50 wons (-39,20 wons).