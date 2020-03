Covid-19 : des sanctions sévères vont être prises à l’encontre de ceux qui ne respectent pas les consignes sur la quarantaine

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a souligné l’importance de respecter « une distanciation sociale » plus stricte, en limitant au maximum les activités extérieures durant les deux semaines à venir dans le but de minimiser la propagation du Covid-19 à travers le pays. Dans une allocution prononcée samedi, le Premier ministre a appelé la population à participer plus activement aux efforts déployés afin d'infléchir la courbe de propagation du nouveau coronavirus d’ici la rentrée scolaire, reportée au 6 avril prochain.Afin de montrer l’exemple, Chung Sye-kyun a annoncé des dispositifs spéciaux à appliquer au secteur public. Dans ce cadre, les voyages d’affaires des fonctionnaires seront interdits tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Les réunions en face à face seront remplacées par de la visioconférence. Et des horaires décalés seront imposés non seulement pour le travail mais aussi pour le déjeuner. Quant à l’armée, elle maintient l’interdiction de sortie et de congé des soldats.Ce n’est pas tout. Lors d’une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) tenue aujourd’hui, le chef du gouvernement a exprimé sa volonté de prendre des sanctions sévères à l’encontre des églises qui ne respectent pas les consignes sur la quarantaine, à commencer par l’église Sarangjeil, située à Séoul. Comparant la situation actuelle à celle d'un état de guerre, Chung a pointé du doigt tous les rassemblements qui menacent la sécurité de la communauté et de chaque individu.Enfin, le Premier ministre a demandé d’analyser de nouvelles mesures à prendre afin de renforcer les tests de Covid-19 à l’aéroport, actuellement obligatoire aux voyageurs en provenance d’Europe, dans un contexte où le nombre de personnes venant d’Amérique du Nord est deux fois plus élevé que celui venant du Vieux continent.