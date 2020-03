Covid-19 : Trump se dit prêt à aider la Corée du Nord et l'Iran

Photo : KBS News

Le président américain a exprimé publiquement son intention d’apporter une aide à la lutte contre le Covid-19 à la Corée du Nord et à l'Iran. Donald Trump en a fait part, lors d'un briefing tenu hier, à la Maison blanche, en réponse à une question liée au contenu de la lettre envoyée au dirigeant nord-coréen.Ce propos confirme ainsi la déclaration d’hier de Kim Yo-jong, la sœur cadette de Kim Jong-un, qui a révélé la récente correspondance entre les deux leaders.Le numéro un américain a expliqué que Pyongyang et Téhéran étaient confrontés à certaines situations liées au nouveau coronavirus, sans toutefois donner plus de détails.Rappelons que plus de 140 pays souffrent de difficultés face à la propagation de la pandémie. Le dirigeant des Etats-Unis a fait savoir que son administration menait des discussions avec plusieurs nations en vue de collaborer dans des actions anti-épidémique.