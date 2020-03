Covid-19 : 64 nouveaux cas en Corée du Sud

Photo : KBS News

Pour le deuxième jour de suite, le nombre de nouveaux cas contaminés en Corée du Sud est inférieur à 100. En effet, avec 64 malades supplémentaires, au total 8 961 personnes ont été infectées par le Covid-19, d'après les derniers chiffres du Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).Le nombre de décès a augmenté de sept en 24 heures pour atteindre 111, ce qui donne un taux de létalité de 1,24 %. Le KCDC a recensé 257 patients guéris en plus, ce qui porte le total à 3 166.Le pays du Matin clair a mené jusqu'à présent 338 036 tests et 13 628 personnes attendent leurs résultats.De plus en plus d’individus contaminés par le SRAS-Cov-2 ont contracté la maladie hors des frontières, alors que la pandémie touche environ 150 pays à travers le monde. En effet, alors qu'ils étaient moins de 10 au début du mois de mars, le pays du Matin clair en dénombre aujourd'hui 144. Pour la seule journée de samedi, 15,3 % des nouveaux cas venaient de l'étranger. Dans ce contexte, le gouvernement a exhorté les habitants à reporter ou annuler leurs voyages à l’étranger, sauf pour les cas urgents.