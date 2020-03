Covid-19 : un deuxième additif budgétaire ?

Photo : KBS News

Le gouvernement et le Minjoo envisagent à un deuxième additif au budget afin de faire face à l'impact du nouveau coronavirus. Une première du genre en 17 ans.En effet, au lendemain de l'adoption par l'Assemblée nationale, la semaine dernière, d'un premier projet d'additif budgétaire, le parti au pouvoir a lancé des débats officiels sur un besoin de rallonge supplémentaire. Et Hong Nam-ki, le vice-Premier ministre à l'économie, qui s'était jusqu'à présent montré prudent face à une telle éventualité, pourrait finalement y être favorable.Une fois adopté, ce nouvel additif serait exécuté en mai, après les élections législatives prévues le 15 avril. Mais son ampleur est plus difficile à fixer, car il faudra d’abord voir comment verser le soutien financier d’urgence aux citoyens. Sa taille deviendra plus importante si le gouvernement central participe lui aussi à cette initiative mise en place par certaines collectivités locales pour raviver leur économie anémique.Le Parti du Futur Unifié (PFU), la première formation de l'opposition, a, de son côté, demandé l'émission d'obligations en valeur de 40 000 milliards de wons, soit un peu plus de 29,2 milliards d'euros, pour créer des fonds d'aide d'urgence. Il ne s'opposera donc pas aux enveloppes en espèces destinées aux citoyens.