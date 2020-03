Covid-19 : les sud-Coréens bloqués au Pérou peuvent enfin rentrer

Photo : YONHAP News

Le 26 mars, au plus tôt, les ressortissants sud-coréens bloqués au Pérou pourront regagner leur pays. Quelque 200 touristes et volontaires de l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica) sont concernés. Ils prendront un vol spécial ce jeudi, à 14h, à Lima.Un vol domestique et sept autocars ont obtenu du gouvernement péruvien une autorisation spéciale de circuler afin de rassembler ces sud-Coréens, répartis surtout à Cusco et dans d'autres régions, dans la capitale péruvienne.Selon l'ambassade de Corée du Sud sur place, le vol entre Cusco et Lima coûtera 400 dollars et celui de Lima jusqu'à Séoul 3 777 600 wons, soit environ 2 760 euros. Mais le côut définitif peut changer selon le nombre de passagers.Face à la propagation du nouveau coronavirus, le gouvernement péruvien a déclaré, le 15 mars, l'état d'urgence, avant de fermer, deux jours après, toutes ses frontières.