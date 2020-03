Covid-19 : Séoul salue l’échange de correspondance entre Donald Trump et Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a salué le récent échange de correspondance entre les dirigeants américain et nord-coréen, Donald Trump et Kim Jong-un. Avant de réaffirmer sa volonté de déployer des efforts constants afin de réaliser la dénucléarisation et instaurer une paix permanente dans la péninsule coréenne. Cependant, Séoul s’est montrée prudente à l’idée d’emboîter le pas à Washington pour proposer une aide à Pyongyang dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus.C’est ce qu’a fait savoir la porte-parole adjointe du ministère de la Réunification, lors d’un briefing régulier tenu aujourd’hui. Selon Jo Hye-sil, le gouvernement partage la nécessité de mener une coopération humanitaire entre les deux Corées lorsque la vie de leurs habitants est en jeu.Pour le moment, la Corée du Nord n’a pas encore contacté officiellement le Sud au sujet de la pandémie. Aucune discussion intercoréenne n’a ainsi été entamée jusqu’à présent dans le but d’endiguer la propagation du Covid-19 dans la péninsule.Ces derniers temps, le royaume ermite souffle vraiment le chaud et le froid, car à la veille de l’annonce d’avoir reçu une lettre du président Trump, il avait effectué deux tirs de projectiles à courte portée en direction de la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. D’après l’État-major interarmées sud-coréen (JCS), l’altitude maximale et la distance parcourue de ces derniers, présumés être des missiles balistiques à courte portée, étaient de 50 km et de 410 km.Une nouvelle provocation en 12 jours de la part du régime de Kim Jong-un qui, rappelons-le, avait tiré, le 9 mars dernier, trois projectiles à courte portée ainsi que des dizaines d’engins vers la même direction. Exactement une semaine plus tôt, il avait déjà tiré deux projectiles. Ces derniers lancements sont donc la troisième menace militaire du mois.