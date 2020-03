Covid-19 : les sanctions américaines empêchent les Iraniens de se procurer des kits de dépistage sud-coréens

Photo : KBS News

L'Iran est le pays du Moyen-Orient le plus touché par le Covid-19. Le nouveau coronavirus provoque une centaine de morts supplémentaires chaque jour. Cependant, le pays n’est pas en mesure de se procurer des kits de dépistage rapide fabriqués en Corée du Sud à cause des sanctions américaines qui le visent.Le président iranien, Hassan Rohani, a envoyé une lettre à son homologue sud-coréen, Moon Jae-in, afin de solliciter son aide pour endiguer la pandémie. Sur la liste de produits nécessaires, figurent entre autres 3,2 millions de kits de dépistage. Cependant, l’exportation de ces produits vers Téhéran est impossible à cause des sanctions américaines qui bloquent, depuis 2018, tout transfert d’argent avec ce pays.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a lancé, de son côté, des discussions avec les Etats-Unis afin de trouver un moyen pour acheminer des produits humanitaires à l’Iran. Cependant, rien n’y fait.Sur fond de propagation du Covid-19 à l’échelle mondiale, les autorités iraniennes appellent de nouveau à la levée des sanctions du pays de l’Oncle Sam.