Covid-19 : les usines délocalisées des grands industriels sud-coréens à l'arrêt

Photo : KBS News

Hyundai Motor, le premier constructeur automobile de Corée du Sud, a arrêté, dimanche, ses activités dans ses usines situées à Chennai, en Inde. Les deux établissements situés dans cette ville, qui produisent 650 000 véhicules par an, seront fermés jusqu'à la fin du mois. Cette décision est intervenue alors que le gouvernement indien a ordonné le même jour la fermeture de tous les sites industriels et commerciaux dans 75 régions touchées par le Covid-19, excepté les hôpitaux, les épiceries ou les bâtiments administratifs.De son côté, Kia Motors, la société sœur de Hyundai, envisage d'arrêter ses unités de production situées à Andhra Pradesh, une région qui n'est pourtant pas concernée par les directives du gouvernement local.Déjà, la semaine dernière, ces deux industriels sud-coréens avaient temporairement fermé la plupart de leurs installations aux Etats-Unis et en Europe. L'usine de Hyundai située en Alabama a ainsi été arrêtée le 18 mars pour une durée de deux semaines, après la découverte d’un cas de contamination parmi ses ouvriers.Samsung Electronics a lui aussi annoncé la suspension de ses usines de smartphones, situées à Noida, en Inde, du 23 au 25 mars. Quant à LG Electronics, il a arrêté aujourd'hui ses usines d'électroménagers et de smartphones, respectivement localisées à Noida et Pune, et cette suspension durera jusqu'au 31 mars.