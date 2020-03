Affaire « #N Group Chat » : record de signatures pour une pétition demandant le nom du responsable

Photo : KBS News

De nombreux sud-Coréens réclament la divulgation de l’identité d’un certain Cho, arrêté pour avoir vendu des vidéos qui exploitent sexuellement des femmes mineures à ses clients, via la messagerie en ligne Telegram. Une pétition lancée sur le site Internet de la Cheongwadae a recueilli plus de 2 millions de signatures en moins de quatre jours, soit le nombre le plus élevé depuis le lancement de cette plateforme citoyenne par la Maison bleue.Plusieurs auteurs sont impliqués dans cette affaire mieux connue sous le nom de « #N Group Chat ». Ils ont asservi sexuellement des filles non majeures en les menaçant de divulguer leurs informations personnelles.Une autre pétition a été également lancée sur le même site, demandant la publication de l’identité de l’ensemble de ses clients dont le nombre est estimé à environ 260 000. Elle a été signée 1,3 million de fois en deux jours. Selon le pétitionnaire, tous les abonnés de ce chat en groupe sont des complices.La police va organiser un comité afin de déterminer si oui ou non elle doit rendre publique l'identité d'un des coupables arrêté, qui est l'un des administrateurs du forum de discussion en question.