Covid-19 : Changwon déconseille aux citoyens de venir admirer ses cerisiers en fleur

Photo : YONHAP News

La ville de Changwon, dans la province de Gyeongsang du Sud, a déclaré, le 27 février dernier, qu'elle annulait le Festival du port militaire de Jinhae, un événement représentatif du printemps, pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Et, aujourd'hui, elle a présenté des mesures encore plus drastiques destinées à stopper le flux de touristes dans la région.Huh Sung-moo, maire de la ville, a annoncé la fermeture des sites les plus prisés des visiteurs pour leurs magnifiques cerisiers fleuris. Il s'agit notamment de la gare de Gyeongwha ou de la rivière Yeojwa. Il a également annulé le projet de construction de nouveaux parkings et toilettes publics.La municipalité a de nouveau demandé à la population du pays entier de s'abstenir, cette année, de se rendre sur le site de ce festival annulé. Créé en 1963, il est plus communément appelé Jinhae Gunhangje. S’agissant de la plus grande fête des cerisiers en fleurs en Corée du Sud, ce festival a attiré l'an dernier quatre millions de visiteurs.