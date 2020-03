Ça y est. Le printemps est officiellement arrivé dans l’hémisphère nord. Et cela se ressent à l’extérieur au pays du Matin clair. Le ciel bleu, quelques cerisiers sont en fleurs et la douceur est au rendez-vous.Toute la Corée du Sud est baignée du matin au soir dans un grand bain de soleil. Le ciel est dégagé de tout nuage, que vous soyez à Séoul, Busan ou sur l’île de Jeju. Un temps qui devrait durer au moins jusqu’à demain, d’après les prévisions de Météo-Corée.Les températures sont dignes d’un début de printemps. Il fait jusqu’à 16°C sur l’île de Jeju, 17°C à Séoul, 18°C à Daejeon et Busan, et enfin 20°C à Daegu.