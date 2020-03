Bourse : la propagation du Covid-19 entraîne une nouvelle rechute

Photo : YONHAP News

Le rebond de vendredi dernier n’aura été qu’éphémère et ce, de l’avis des experts, en raison de la propagation massive du Covid-19 aux Etats-Unis.La Bourse de Séoul a commencé cette semaine avec une chute de 5,34 %, soit 83,69 points en moins. Son indice de référence, le Kospi, termine la séance à 1 482,46 points.Le Kosdaq est sur la même trajectoire puisqu’il s’effondre à nouveau : -5,13 %, soit une perte de 23,99 points. L’indice des valeurs technologiques clôt la journée à 443,76 points.Au niveau des devises, l’accord de « swap » bilatéral conclu jeudi dernier entre la Banque de Corée (BOK) et la Réserve fédérale américaine (Fed) n’aura eu d’effet sur le marché financier qu’une seule journée. En effet, à la clôture des transactions, le won voit sa valeur à nouveau reculer : l’euro s’achète 1 362,63 wons (+20,65 wons) et le dollar américain 1 266,50 wons (+20 wons).