G20 : Hong Nam-ki critique les restrictions excessives de déplacement des Hommes et des matériels

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Finances a affirmé que la restriction excessive concernant le déplacement des Hommes et des matériels pénaliserait l’économie réelle. Ce propos a été tenu hier soir, heure locale, lors de la vidéoconférence du Groupe des vingt, présidée par l’Arabie saoudite.Hong Nam-ki a, dans ce cadre, proposé aux organismes internationaux comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds monétaire international (FMI) d’analyser les impacts de cette contrainte et d’examiner les dispositifs de coopérations possibles pour son règlement.A l’occasion de la réunion, celui qui est également vice-Premier ministre de la Corée du Sud a expliqué que l'identification de nouveaux cas d’infections du Covid-19 s’était stabilisé au pays du Matin clair, avec autour de 100 par jour. Selon lui, Séoul a mis en œuvre un programme de 82 000 milliards de wons, soit 61 milliards d’euros, pour soutenir l’économie et compte dévoiler d’autres mesures financières d’une ampleur importante.Hong a souligné que les plans d’actions du groupe devraient intégrer la collaboration dans les politiques macroéconomiques, l’atténuation du contrôle de la circulation humaine et matérielle ainsi que le renforcement du filet de sécurité financier mondial.Les dirigeants économiques du G20 ont échangé sur les dispositifs menés par leur pays et se sont accordés à coopérer étroitement en vue d’établir un plan conjoint solide. Cette réunion s’est tenue afin de préparer en amont le sommet spécial des chefs d'État, prévu cette semaine, et, dans la mesure du possible, d’obtenir un résultat fructueux..