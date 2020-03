Covid-19 : les fermetures se multiplient dans l'hôtellerie et les boutiques hors taxe

Photo : KBS News

Le nouveau coronavirus n’épargne aucun secteur. Les hôtels haut de gamme sont eux aussi durement touchés.C’est notamment le cas de l’hôtel Grand Walkerhill Seoul, dont le propriétaire est un conglomérat. Il a fermé quelque 400 chambres pour une durée d’un mois. Il s’agit du premier établissement de catégorie cinq étoiles du pays à avoir pris une telle décision. S’il invoque officiellement une mesure de prévention contre les risques de contamination, il peine à tenir financièrement. De fait, le taux d’occupation des chambres des sept grands hôtels en Corée du Sud est tombé de 70 % à 5 % en deux mois.Quant aux établissements de petite et moyenne taille, ils envisagent même de mettre fin à leurs activités et leurs employés en CDD risquent de perdre leur emploi.La situation n’est pas meilleure pour les boutiques hors taxe. Lotte Duty Free, le numéro un du secteur, a d’ores et déjà fermé temporairement son magasin à l’aéroport de Gimpo, à Séoul, le 12 mars. Il fera de même cette semaine pour ses magasins dans celui de Gimhae, dans le sud-est du pays.Par ailleurs, la compagnie aérienne à bas coût Easter Jet a suspendu, hier, tous ses vols intérieurs. Il s'agit du premier transporteur sud-coréen à avoir arrêté aussi bien ses vols internationaux que domestiques.