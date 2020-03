Embellie probablement de courte durée pour les exportations sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Malgré la propagation de l’épidémie du Covid-19, les exportations sud-coréennes se sont plutôt bien portées ces deux derniers mois. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, elles ont connu une progression de 4,5 %, une première hausse en 15 mois. Entre le 1er et le 20 mars, le chiffre s’est élevé à 10 %.Cette embellie s’explique notamment par l’augmentation du nombre de journées de travail. En effet, les ventes moyennes à l’étranger par jour ont reculé de 11,7 % en février et de 0,4 % le mois suivant.Ensuite, les exportations à destination de la Chine, le plus gros partenaire commercial de la Corée du Sud, se sont redressées. Elles ont enregistré une augmentation de 4,9 % ce mois-ci en glissement annuel après avoir baissé de 6,6 % en février. Car l’empire du Milieu, qui a été touché en premier par le Covid-19, a commencé à normaliser les opérations de ses industries. Les exportations vers les Etats-Unis se sont également accrues, une première en neuf mois.La reprise doit beaucoup aux semi-conducteurs dont les ventes à l'étranger sont montées en flèche, de 20,3 % durant les 20 premiers jours de mars. Or, il est aussi à noter que les circonstances de l’année dernière ont contribué à gonfler cette hausse.Pourtant, le commerce extérieur du pays du Matin clair est entourée d’incertitude face à la pandémie qui constitue le principal facteur de la crise économique mondiale actuelle. Les usines des multinationales comme celles des entreprises sud-coréennes à l’étranger ont été mises à l’arrêt sous l’ordre des gouvernements locaux.Une situation particulièrement dure pour la Corée du Sud dont les échanges commerciaux ont représenté 70,4 % du produit intérieur brut en 2018. L'Institut coréen pour la politique économique internationale (KIEP) estime que le PIB du pays va dégringoler de 0,51 à 1,02 % en raison de la réduction de la demande des biens intermédiaires et des biens d’équipements des pays partenaires.