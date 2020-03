Covid-19 : le bilan fait état de 120 morts et 9 037 cas

Photo : YONHAP News

Neuf décès supplémentaires et 76 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en Corée du Sud. Ce qui porte le bilan total à 120 morts et 9 037 personnes infectées soit un taux de létalité de 1,33 %. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).Le nombre des nouveaux patients reste donc à deux chiffres pour le troisième jour consécutif. Parmi eux, 31 ont été détectés à Daegu, le principal foyer de l’épidémie situé dans le sud-est du pays, 15 dans la province de Gyeonggi et 20 ont été contrôlés positifs notamment aux aéroports.Le pays compte ainsi un total de 171 contaminés venant de l’étranger, plus particulièrement des pays d’Europe. Actuellement, tous les passagers venant du Vieux continent sont dorénavant obligés de se faire dépister dès leur arrivée.S’agissant du nombre de personnes guéries, il s’élève désormais à 3 507, soit une hausse de 341 individus en une journée.Par ailleurs, le gouvernement a imposé un décret à 454 établissements qui n’ont pas respecté les consignes de prévention. Il s'agit plus précisément de 442 édifices religieux et 12 centres sportifs.