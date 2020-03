S&P révise à la baisse la croissance annuelle du PIB de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Standard & Poor's (S&P) a abaissé ses prévisions de croissance du PIB de la Corée du Sud pour 2020 à -0,6 % dans son rapport sur l’économie en Asie-Pacifique, publié hier. Un nouveau changement en moins de trois semaines, suite à l’accélération de la propagation du virus SRAS-CoV-2. L'agence de notation américaine avait en effet révisé son estimation de 1,6 % à 1,1 % le 5 mar dernier. Elle estime par ailleurs que le taux d’inflation devrait s'établir à -0,4 % et le taux directeur de la fin de l’année à 0,5 %.S&P a avancé un pronostic de 2,7 % pour la croissance économique de cette région du monde, soit 2,9 % pour la Chine, -1,7 % pour Hong Kong, -1,2 % pour le Japon et -0,8 % pour Singapour. Les gouvernements, les banques, les entreprises et les ménages devraient connaître une perte combinée de 620 milliards de dollars à cause de la progression du Covid-19.Dans un rapport du 18 mars, l’économiste de cette agence, Shaun Roache, a expliqué que l’économie mondiale était confrontée à un nouveau défi à cause des répercussions du coronavirus. Selon lui, si la demande pour le dollar explose due à l’attisement de l’incertitude, les marchés asiatiques émergents devraient opter pour des politiques d’austérité afin de relancer leur économie, même si cela impliquera des risques.