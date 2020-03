Covid-19 : Moon Jae-in annonce une aide de 100 000 milliards de wons pour les entreprises

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni aujourd’hui une deuxième réunion du comité d’urgence économique, mis en place pour prendre rapidement des mesures nécessaires contre les conséquences économiques provoquées par le nouveau coronavirus.Moon Jae-in a alors promis une enveloppe d’urgence de l’ordre de 100 000 milliards de wons, environ 73 milliards d'euros, pour les entreprises en difficulté, un montant intégrant les 50 000 milliards décidés lors du premier rassemblement du comité, la semaine dernière.Le chef de l’Etat a alors tiré la sonnette d’alarme à propos d’une grande menace que l’épidémie pourrait faire peser sur l’économie mondiale ainsi que sur les entreprises sud-coréennes. Il a ensuite montré sa détermination à relever ces défis et s’est proposé de « jouer un rôle de barrages contre les vagues géantes ».Sur le montant à débloquer, 29 000 milliards de wons, soit 21,3 milliards d'euros, seront alloués de nouveau aux PME ainsi qu’aux entreprises de taille intermédiaire, ou encore aux conglomérats si ces derniers en ont besoin.20 000 milliards et 10 700 milliards de wons, environ 14,7 et 7,9 milliards d'euros, seront aussi injectés pour créer un fonds de stabilisation des marchés obligataire et boursier, respectivement.Les dispositifs pour le maintien des emplois se sont également invités aux discussions du jour. L’occupant de la Maison bleue a alors souligné la nécessité d’envisager une forte augmentation des aides en ce sens.