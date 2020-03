Le beau temps ne quitte plus la Corée du Sud. En ce mardi, soleil et ciel bleu sont une nouvelle fois au rendez-vous. Un printemps cependant quelque peu gâché par les mesures de confinement renforcées.Au niveau du thermomètre, là aussi, tout va pour le mieux. Si les matinées sont encore fraîches, les après-midis sont plus qu’agréables avec 16°C à Busan et sur l’île de Jeju, et 19°C à Séoul, Daejeon et Daegu.Demain, une couverture nuageuse arrivera par le nord avant de recouvrir l’ensemble du territoire dans l’après-midi. Les températures resteront élevées, autour de 20°C.