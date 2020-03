Covid-19 : 600 expatriés sud-coréens en Italie regagneront leur pays en charters

Photo : YONHAP News

Quelque 600 ressortissants sud-coréens résidant en Italie, pays le plus touché par le Covid-19 en Europe, vont bientôt être rapatriés. Des charters partiront mardi et mercredi prochains, respectivement de Milan et de Rome, pour arriver à Incheon. Les horaires et les lignes des vols pourraient changer en fonction des négociations avec le gouvernement italien.Seuls des allers simples sont disponibles et les passagers prendront en charge les frais de déplacement. Les sièges sont distribués en priorité à ceux qui ont la nationalité sud-coréenne, plus particulièrement les personnes âgées de plus de 65 ans, les enfants de moins de sept ans et les femmes enceintes. Les places restantes seront attribuées aux familles composées de sud-Coréens et d'expatriés de nationalité étrangère.Tous les voyageurs subiront un test de dépistage dans un lieu dédié dès leur arrivée à l’aéroport international d’Incheon. Si au moins un cas d’infection est constaté, tout le monde devra se mettre en quarantaine pendant 14 jours dans une résidence temporaire. Dans le cas contraire, ils seront confinés à domicile durant cette période.Le bilan italien s’est de nouveau aggravé hier. Le nombre de personnes décédées a progressé de 743 hier pour atteindre 6 820, et 69 176 personnes sont contaminées, soit une hausse de 5 249 en un jour. Autrement dit, le taux de létalité s’élève à presque 10 %.Par ailleurs, la communauté des expatriés sud-coréens en Allemagne établit aussi une liste de ceux qui souhaitent regagner leur pays avant que la ligne reliant Francfort-sur-le-Main àIncheon ne soit interrompue, entre le 1er et 16 avril.