Les JO de Tokyo 2020 officiellement reportés à 2021

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont finalement reportés en raison de la pandémie du Covid-19. Ce grand rendez-vous sportif international, initialement prévu cet été, aura lieu l’année prochaine. C’est la première fois que des JO sont repoussés.Le Comité international olympique (CIO) a pris cette décision hier, après plusieurs semaines de tergiversations. Avant de la rendre publique, son patron et le Premier ministre japonais se sont mis d’accord sur cet ajournement lors d’un entretien téléphonique. C'est Shinzo Abe qui a proposé à Thomas Bach de reporter les Jeux d’un an, une proposition aussitôt acceptée.Lors d’une conférence de presse donnée à l’issue de cette conversation, le dirigeant nippon a expliqué avoir décidé, en accord avec le CIO, d’organiser la compétition avant l’été 2021. Il a ajouté avoir pris cette mesure de sorte que « les athlètes puissent y participer dans les meilleures conditions et les spectateurs puissent se sentir en sécurité ».Dans un communiqué publié sur son site Internet, la plus haute instance olympique a précisé que les Jeux olympiques reprogrammés s'appelleraient toujours « JO 2020 » et que la flamme olympique, déjà arrivée sur l’archipel la semaine dernière, y resterait.