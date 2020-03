Covid-19 : Donald Trump appelle Moon Jae-in pour obtenir du matériel médical

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et son homologue américain se sont entretenus, hier soir, au téléphone afin de coordonner leurs actions dans la lutte contre le Covid-19.Au cours de cette conversation, qui a eu lieu sur proposition de Donald Trump, celui-ci a affirmé que la Corée du Sud faisait un très bon travail pour contenir la propagation de la pandémie. Il a aussi demandé à Moon Jae-in s’il était possible de fournir aux Etats-Unis des équipements médicaux. Le leader sud-coréen a alors répondu qu’il le ferait si son pays disposait de réserves suffisantes.Le numéro un américain a ainsi décroché son téléphone en personne pour se procurer du matériel médical, comme des kits de dépistage ou des masques de protection, car son pays en manque sérieusement. Chaque jour, plusieurs milliers de nouveaux cas de contamination sont dénombrés au pays de l'Oncle Sam.Les deux dirigeants ont également échangé sur l’accord de swap de devises, conclu entre leurs pays la semaine dernière. Ils se sont alors accordés à dire qu’il s’agissait d’une mesure « très opportune ».Le report des JO de Tokyo et le sommet spécial du G20, qui aura lieu demain par visioconférence, se sont aussi invités dans leur entretien. Moon a proposé de discuter en profondeur, lors de cette conférence, des mesures à prendre pour rassurer les entrepreneurs et par conséquent minimiser l’impact du nouveau coronavirus sur l’économie mondiale.Selon la présidence sud-coréenne, contrairement à ce que certains pouvaient attendre, les deux chefs d'État n’ont pas parlé de la lettre personnelle que Donald Trump a récemment envoyée au leader nord-coréen, Kim Jong-un.