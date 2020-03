Swap de devises : Séoul pourrait bientôt recevoir une première partie des 60 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud pourrait recevoir, la semaine prochaine au plus tôt, une première partie des devises américaines négociées dans le cadre de son accord de swap avec les Etats-Unis, conclu la semaine dernière. Celui-ci porte sur un montant de 60 milliards de dollars, envoyé en plusieurs étapes.D’après la Banque de Corée (BOK), les concertations en ce sens se poursuivent avec la Réserve fédérale américaine (Fed), et si tout se déroule comme prévu, un contrat sera officiellement passé dans le courant de la semaine.A ce propos, un haut responsable de la BOK a assuré que, s’il y avait beaucoup de points de détail à discuter, les consultations bilatérales étaient menées sans heurts. Elles portent plus précisément sur les modalités de fourniture, le montant du premier convoi et le taux d’intérêt, entre autres.