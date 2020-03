Le nombre de naissances a continué de régresser en janvier

Photo : YONHAP News

Pour le premier mois de l'année, les nombres de naissances et de mariages sont tous deux tombés à un niveau historiquement bas. C’est ce que montre le recensement mensuel effectué par l'Institut national des statistiques (Kostat).Concrètement, en janvier, seulement 26 818 bébés sont nés, soit une baisse de 11,6 % sur un an. Le nombre de décès a progressé de 4 %, également en glissement annuel, pour s’élever à 28 471. Autrement dit, plus de décès que de naissances. La Corée du Sud a donc enregistré une croissance démographique négative, et ce pour le troisième mois consécutif. Là aussi, du jamais vu.D’après un responsable du Kostat, ces dernières années, le mois de janvier était le plus fécond.Autre donnée : un total de 19 823 unions ont été célébrées ce même mois, ce qui représente un recul de 7 % par rapport à janvier 2019. Et le nombre de divorces prononcés a lui aussi reculé de 8,9 %, à 8 832.