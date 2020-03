Covid-19 : le pouvoir exécutera au plus vite son plan d’aide économique

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae, le gouvernement et le Minjoo, la formation au pouvoir, ont organisé aujourd’hui une nouvelle réunion de crise, consacrée notamment aux mesures à prendre en urgence pour endiguer la propagation du Covid-19 et pour minimiser son impact économique.A cette occasion, les trois parties ont décidé de mettre à exécution le plus rapidement possible le plan d’aide du gouvernement aux entreprises et aux microentrepreneurs durement touchés par l’épidémie. Elles sont aussi convenues de renforcer encore davantage les procédures d’entrée spéciales appliquées aux voyageurs venant de l’étranger dans les aéroports ou les ports. La question du revenu universel, à savoir de l’argent en liquide ou en bons d’achats pouvant être distribués à tous les citoyens, a elle aussi été abordée.Lee Nak-yon, qui dirige le comité de gestion de la crise sanitaire du Minjoo, a annoncé ces décisions à l’issue de cette rencontre tripartite. Il a précisé qu’à compter du mois prochain, l’exécutif accorderait une aide financière aux petits industriels ou commerçants et aux autoentrepreneurs dans un délai moyen de deux à trois semaines.L’ex-Premier ministre n’a pas manqué d’ailleurs d’appeler les arrivants de l’étranger et leurs familles à respecter les consignes de prévention contre le nouveau coronavirus non seulement pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres.