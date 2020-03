Photo : YONHAP News

Le trafic quotidien de voyageurs à l’aéroport international d’Incheon est tombé sous la barre des 10 000, une première depuis son inauguration en 2001. Hier, il s’est chiffré à 9 316 passagers. 1 800 d’entre eux aux départs et les autres aux arrivées.A titre de comparaison : le nombre moyen de voyageurs passant chaque jour dans cet aéroport s’élevait à 187 000 en 2018 et à 194 000 l’an dernier.Même son de cloche du côté des vols. Hier, seulement 92 avions ont utilisé les pistes : 47 ont atterri et 45 ont décollé.