Météo : soleil, nuage et pollution

Le soleil dominera globalement la journée. Le ciel sera bleu dans le nord mais des nuages s’imposeront progressivement au fil de la journée par le sud. La pollution gâchera cependant ce beau temps avec un indice (IQA US) entre 100 et 150, autrement dit mauvais pour les personnes sensibles, une bonne partie de ce mercredi.Le mercure sera toujours aussi doux. Les températures maximales atteignent cet après-midi 18°C à Busan, 19°C à Séoul, 20°C sur l’île de Jeju, 21°C à Daegu et enfin 22°C à Daejeon.Demain, le soleil persistera en matinée, excepté dans le sud-ouest qui sera sous la pluie. Dans l’après-midi, une large couverture nuageuse recouvrira tout le pays avec des précipitations attendues en soirée.